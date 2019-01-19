Узбекистан совместно с немецкой Siemens реализует новые проекты в сфере энергетики

19 января 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Немецкая компания Siemens подписала ряд стратегических соглашений о партнерстве с узбекскими компаниями в реализации проектов в энергетических и промышленных секторах. Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на UzDaily.

АО «Узбекнефтегаз» и Siemens подписали документ, согласно которому будет согласовано сотрудничество в сфере реализации проектов цифровизации технологических процессов добычи углеводородов. В частности, речь идет о внедрении цифровых решений по направлениям «Умная скважина», «Цифровое месторождение», «Цифровой терминал/нефтебаза», «Центр мониторинга и диагностики». В рамках партнерства будут изучены технологии, решения и международный опыт Siemens в области цифровизации.

Помимо этого, меморандум о модернизации объектов генерации заключен с АО «Узбекэнерго». Документ подразумевает сотрудничество по модернизации Сырдарьинской ТЭС и Ново-Ангренской ТЭС. Концерн намерен предложить решения, которые помогут значительно увеличить КПД этих электростанций, а именно репауэринг (преобразование паросиловой установки в блок парогазовой установки) на базе современной газовой турбины 8000H совместно с действующей паровой турбиной К-300.

Также Siemens и АО «Чирчикский Трансформаторный Завод» заключили контракт на поставку высоковольтных вводов для трансформаторов напряжением 110 кВ.

“Siemens рассматривает Узбекистан как один из перспективных рынков в Центральной Азии и готов оказывать содействие в реализации амбициозных планов страны по модернизации экономики. За прошедший год мы значительно продвинулись в диалоге с нашими партнерами по всем направлениям и рассчитываем приступить к реализации конкретных совместных проектов в ближайшее время”, - отметил президент Siemens в России Александр Либеров, слова которого приводятся в сообщении.

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