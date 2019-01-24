Азербайджан имеет возможности увеличить поставки газа на Балканы – посол

БАКУ/Trend/ - Азербайджан имеет возможности увеличить поставки газа на Балканы.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова в ходе передачи The World is Business в Bloomberg TV.

Посол отметила, что Балканский газовый хаб имеет стратегическое значение не только для Болгарии, но и для всего балканского региона и открывает возможности для Азербайджана по оптимизации поставок газа.

«Ожидаем, что в ближайшие 5–10 лет мы сможем экспортировать значительные объемы газа в другие страны», - сказала Гурбанова.

Посол отметила, что Болгария является не только конечным пользователем, но и надежной транзитной страной, и Азербайджан способен оптимизировать поставки газа не только в Болгарию, но и во весь регион.

Гурбанова сообщила, что помимо месторождения «Шах Дениз», Азербайджан также разрабатывает нефтегазовый блок «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), «Алов-Араз-Шарг», Шафаг-Асиман, что говорит о большом потенциале энергоресурсов Азербайджана.

Кроме того, посол напомнила, что недавно президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс сообщил, что запасы газа на структуре «Шафаг-Асиман», где BP намерена в этом году пробурить скважины, могут быть равны месторождению «Шах Дениз-2».

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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