Неиспользованные залежи газа Азербайджана могут обеспечить расширение "Южного газового коридора" - проект декларации

БАКУ /Trend/ - Значительные неиспользованные ресурсы газа Азербайджана могут обеспечить дополнительные поставки газа в Европу через «Южный газовый коридор» (ЮГК). Об этом говорится в проекте декларации, предусмотренной к подписанию по итогам пятого заседания Консультативного совета «Южного газового коридора», которое состоится 20 февраля в Баку, сообщает в субботу Trend.

В декларации отмечается, что достигнут значительный прогресс в реализации проекта «Южный газовый коридор».

«Мы продолжаем прилагать усилия для обеспечения его своевременного завершения, что обеспечит доставку природного газа в Европу к 2020 году. Все остальные сегменты «Южного газового коридора» близки к завершению, и первый газ в Италию должен быть доставлен к 2020 году», - сказано в декларации.

В документе признается стратегическая роль Азербайджана как ключевого игрока в проекте «Южный газовый коридор» в реализации усилий по обеспечению безопасной, устойчивой поставки конкурентоспособных и доступных энергоресурсов для потребителей в Грузии, Турции и Европе.

В декларации высоко ценятся инвестиции Азербайджана и международных энергетических компаний, в том числе в самой Европе, в проекты «Южного газового коридора».

«Мы приветствуем решение Азербайджана и инвестиционных компаний содействовать развитию таких проектов, как разработка месторождений «Абшерон», «Умид-Бабек», «Карабах», «Ашрафи», «Дан Улдузу», «Шах Дениз III» и других месторождений для продолжения поставок и, возможно, расширения «Южного газового коридора»», - отмечается в документе.

В проекте декларации также приветствуется заинтересованность потенциальных дополнительных новых поставщиков природного газа в использовании «Южного газового коридора» для дальнейшей диверсификации поставок природного газа в Европу и другие страны, выражается поддержка обсуждений о дополнительных поставках газа в Европу.

Предполагается, что совместная декларация будет одобрена представителями Азербайджана, Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Грузии, Греции, Италии, Турции, Хорватии, Черногории, Румынии, Сан-Марино, Великобритании, США и ЕС.

Напомним, что первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое – 15 февраля 2018 года.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня прошлого года в турецкой провинции Эскишехир - церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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