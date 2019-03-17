Азербайджан - самый конструктивный член ОПЕК+ - саудовский министр

17 марта 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является самым конструктивным членом ОПЕК+.

Об этом, как сообщает в воскресенье Trend, сказал журналистам министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абдель Азиз аль-Фалих.

Аль-Фалих подчеркнул роль Азербайджана в стабилизации рынка нефти.

Как отметил министр, отношения между Саудовской Аравией и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни и страны имеют крепкие политические связи.

Говоря о сегодняшней встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбаевым, аль-Фалих отметил, что стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе возможность реализации совместных проектов в сфере энергетики и альтернативной энергетики.

Министр выразил благодарность Азербайджану за организацию и проведение в Баку заседания Совместного Мониторингового комитета министров ОПЕК.

Говоря о предстоящем мероприятии, он отметил, что очень оптимистичен в плане реализации обязательств в рамках ОПЕК+.

Отметим, что 18 марта в Баку пройдет 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоится 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники обсудят текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Азад Гасанли)

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