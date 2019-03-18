"Лукойл" заинтересован в разработке еще одного нефтяного блока в Казахстане

18 марта 2019 15:07 (UTC+04:00)

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