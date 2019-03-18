Азербайджан улучшит показатели в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

БАКУ /Trend/ - В следующем месяце показатели соблюдения Азербайджана соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будут еще лучше.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.

«Азербайджан в течение двух с половиной лет перевыполнял свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. В декабре прошлого года мы взяли на себя новые обязательства. Мы остаемся приверженными нашим обязательствам. По итогам первой половины 2019 года Азербайджан полностью выполнит свои обязательства в рамках ОПЕК+. Уже в следующем месяце будут еще лучшие результаты»,- добавил он.

Обе встречи ОПЕК+, которые прошли 17-18 марта в Баку прошли успешно, добавил Шахбазов.

«Азербайджан, как активный участник формата ОПЕК+ всегда вносил свой вклад в удачное выполнение совместных усилий по сохранению баланса на нефтяном рынке. Азербайджан будет полностью поддерживать это соглашение и в будущем», - сказал он.

Отметим, что 18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.