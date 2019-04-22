Хошбахт Юсифзаде: Азербайджан поставил на мировые рынки сотни миллионов тонн нефти

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня Азербайджан поставил 506 миллионов тонн нефти на зарубежные рынки.

Об этом, как передает Trend, сказал в понедельник первый вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахт Юсифзаде на IV Международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия» в Баку.

По его словам, из них 383 миллиона было поставлено через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Юсифзаде отметил, что по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) до сегодняшнего дня было экспортировано около 1,6 миллиарда кубометров газа.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия». Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

Ежегодно это мероприятие посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств.

Участники мероприятия обсуждают возможные дисбалансы на глобальном рынке углеводородов в 2019 году, новые месторождения в регионе и их влияние на торговые потоки и экспортные маршруты, региональные газовые проекты, каспийскую и центральноазиатскую нефть в глобальном контексте, ключевые экспортные рынки для НПЗ региона и торговые потоки, обзор тенденций на глобальных рынках нефтехимических продуктов – ценовые тенденции, торговые потоки, технологии, развитие, закавказские железнодорожные маршруты до портов Грузии – текущее состояние и перспективы и другие вопросы.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.