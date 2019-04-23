Азербайджан наращивает экспорт метанола

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в последние годы наблюдается достаточно устойчивый рост экспорта метанола.

Об этом, как передает Trend, во вторник сказал ведущий специалист по управлению портфелем активов "Уралхим" Максим Белоусов на IV Международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия» в Баку.

Белоусов отметил, что Азербайджан ежегодно производит 250-300 тысяч тонн метанола ежегодно, добавив, что крупнейшими партнерами Азербайджана в торговле метанолом являются Турция, Италия, Румыния, Словения.

По словам эксперта, метанол используется также в газовом секторе Азербайджана.

"Большая доля метанола используется на внутреннем рынке для борьбы с гидратообразованием. Оценочные объемы метанола, который используется в этом направлении составляет 15-20 тысяч тонн в год", - отметил он.

Далее он сказал, что среди стран СНГ производством метанола занимаются, помимо Азербайджана, Россия, Узбекистан, Беларусь, Украина.

"В регионе очень большая конкуренция. Здесь действуют 25 производителей метанола с суммарной производительной мощностью 250 миллионов тонн метанола в год", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что до 2025 года средний ежегодный рост производства метанола по миру будет составлять около 5,5 процента.

Отметим, что производством метанола в Азербайджане занимается компания SOCAR Methanol. Производственная мощность завода составляет 650-700 тысяч тонн продукции в год.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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