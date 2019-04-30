Petkim увеличит свой уставный капитал на 28%

30 апреля 2019 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтехимический комплекс Petkim в Турции, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR, принял решение увеличить свой уставный капитал на 28 процентов, сообщает Trend со ссылкой на Государственный орган Турции по информированию общественности (KAP) Турции.

Как сообщается, на общем собрании правления компании было принято решение увеличить уставный капитал Petkim с 1,65 миллиарда лир до 2,112 миллиарда лир.

Увеличение уставного капитала в размере 462 миллиона лир будет покрыто за счет нераспределенной прибыли, говорится в сообщении KAP.

Отметим, что Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, 49 процентов акций находятся в свободном обращении на бирже.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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