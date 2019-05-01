Объявлена официальная дата начала строительства IGB

1 мая 2019 22:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, официально начнется 20 мая этого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Euroactiv, об этом сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В свою очередь, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что Болгария по-прежнему зависит от одного поставщика газа, и поэтому усилия страны направлены на обеспечение независимости с точки зрения поставок, сообщает Novinite.

В этом плане самым важным проектом является IGB, который обеспечит безопасность во всем регионе, добавила она.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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