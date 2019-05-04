SOCAR о ходе реализации проекта по модернизации Бакинского НПЗ

4 мая 2019 07:23 (UTC+04:00)

БАКУ Trend/ - На сегодняшний день прогресс в реализации проекта по модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева в целом составил 30 процентов.

Об этом сказал Trend во вторник заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что на конец марта 2019 года по проекту произведены выплаты на сумму свыше 500 миллионов долларов США.

"В целом, на данный момент продолжаются работы по детальному проектированию, закупкам, доставке оборудования и материалов на территорию НПЗ. Также проводятся и строительные работы. Первая стадия реконструкции и модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева была завершена в декабре прошлого года, когда с участием Президента Ильхама Алиева состоялось открытие новой битумной установки с годовой производительностью 400 тысяч тонн. Также в рамках первой стадии был сдан в эксплуатацию новый терминал сжиженного газа", - сказал Ахмедов.

Отметим, что в настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллиона тонн в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Действующая установка ЭЛОУ-АВТ на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева была построена в 1976 году.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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