SOCAR увеличит добычу нефти в Узбекистане

20 мая 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR увеличит добычу нефти в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АО "Узбекнефтегаз".

Как сообщается, соответствующее соглашение было подписано между АО «Узбекнефтегаз» и подразделением «SOCAR» - ООО «НИПИ НЕФТЕГАЗ» в рамках 23-й Международной выставки и конференции «Нефть и газ Узбекистана OGU -2019».

«Документ определяет основные условия сотрудничества по увеличению добычи углеводородов на месторождениях «Гарбий Ташли» и «Шаркий Ташли», «Шимолий Шуртан» и «Гармистон» в Узбекистане с применением передовых методов и технологий компании «SOCAR». Стоит отметить, что это первый подобный проект АО «Узбекнефтегаз» с азербайджанской SOCAR», - говорится в сообщении.

Договоренности о совместной реализации проекта были достигнуты на Международной выставке и конференции «Нефть и газ Узбекистана OGU -2018». Был подписан меморандум о взаимопонимании, который стал основой для налаживания тесного партнерства с мировой нефтегазовой компанией.

Развитие сотрудничества двух компаний позволит увеличить добычу углеводородов в Узбекистане и скажется на повышении социально-экономического развития Кашкадарьинской области.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@Lyaman_Zeyn

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