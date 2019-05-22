Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США

22 мая 2019 08:10 (UTC+04:00)

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников издания, Saudi Aramco планирует закупать природный газ, сжижаемый в рамках проекта Sempra Energy в Порт-Артуре (штат Техас). Условия сделки, включая объемы и сроки закупок, еще не согласованы. В частности, пока не решено, приобретет ли саудовская компания долю в данном проекте.

У источников издания нет ясности в вопросе о том, как Saudi Aramco хочет распоряжаться закупленным в США СПГ: будет реализовывать его на внутреннем рынке или перепродавать за рубеж. По данным The Wall Street Journal, Saudi Aramco в последние месяцы вела переговоры о закупках СПГ с несколькими производителями в США и России.

Как информировала The Wall Street Journal в начале апреля, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии впервые за три десятилетия опубликовала отчет о своей деятельности. Согласно ему, чистая прибыль Saudi Aramco в 2018 году достигла $111,1 млрд, выручка составила $355,9 млрд, операционная прибыль до вычета расходов по выплате процентов и налогов - $212 млрд.

Согласно отчетности компании, содержащей данные за три года, в 2017 году чистая прибыль Saudi Aramco составляла $75,9 млрд, в 2016 году - $13,2 млрд. The Wall Street Journal обратила внимание, что по итогам 2018 года чистая прибыль Saudi Aramco превысила результаты Apple (чистая прибыль составила $60 млрд), ExxonMobil ($21 млрд) и Amazon ($10 млрд).

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