Азербайджан, Грузия и Россия могут создать объединенное энергокольцо

25 мая 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Энергооператоры Грузии, Азербайджана и России провели рабочую встречу в Тбилиси, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Как отмечается, технические детали работы энергосистем трех стран были рассмотрены в ходе рабочей встречи в головном офисе АО "Грузинская государственная электросистема". В ней приняли участие представители "Азерэнержи" и "Системного оператора единой энергетической системы" России.

Стороны рассмотрели механизмы регулирования перетоков электроэнергии и договорились об обсуждении деталей, связанных с созданием Объединенного электроэнергетического кольца, которое позволит значительно повысить устойчивость электросистем трех стран и увеличить возможности экспорта-импорта электроэнергии.

Отметим, что ОАО "Азерэнержи" поставляет электроэнергию в Иран, Россию, Турцию и Грузию, а в начале мая также наладило экспорт в Грецию, Румынию, Болгарию и Венгрию.

Объем экспортированной электроэнергии в прошлом году составил 1,41 миллиарда киловатт/часов, в январе-апреле 2019 года - 1,05 миллиарда киловатт/часов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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