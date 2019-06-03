SOCAR и «Сбербанк» создали СП по загрузке Антипинского НПЗ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR и российский «Сбербанк» создали совместное предприятие (СП) для переработки нефти на «Антипинском нефтеперерабатывающем заводе» (НПЗ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на издание «Коммерсантъ».

Согласно сообщению, ожидается, что СП, где у SOCAR 60 процентов, будет осуществлять процессинг на заводе, пока тот находится в состоянии банкротства.

«Возможно также, СП займется разработкой входящих в состав НПЗ месторождений в Оренбургской области», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что согласно разным источникам, SOCAR хочет успеть к июлю текущего года, приступить к процессингу на «Антипинском» НПЗ, а также имеется информация о том, что СП будет закупать нефть у крупных нефтекомпаний, в частности у компаний ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз».

Отметим, что в апреле «Сбербанк» получил 100 процентов в кипрской структуре Vikay Industrial, которая владеет 80 процентами «Антипинского» НПЗ, остальные 20 процентов акций принадлежат различным юридическим и физическим лицам.

Уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании «Антипинского» НПЗ банкротом. Общая задолженность перед банками оценивается в пять миллиардов долларов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что переговоры с потенциальными инвесторами о продаже НПЗ продолжаются. SOCAR является ключевым претендентом на покупку акций НПЗ, однако окончательное решение еще не было принято.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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