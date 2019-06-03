SOCAR и «Сбербанк» создали СП по загрузке Антипинского НПЗ

3 июня 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR и российский «Сбербанк» создали совместное предприятие (СП) для переработки нефти на «Антипинском нефтеперерабатывающем заводе» (НПЗ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на издание «Коммерсантъ».

Согласно сообщению, ожидается, что СП, где у SOCAR 60 процентов, будет осуществлять процессинг на заводе, пока тот находится в состоянии банкротства.

«Возможно также, СП займется разработкой входящих в состав НПЗ месторождений в Оренбургской области», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что согласно разным источникам, SOCAR хочет успеть к июлю текущего года, приступить к процессингу на «Антипинском» НПЗ, а также имеется информация о том, что СП будет закупать нефть у крупных нефтекомпаний, в частности у компаний ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз».

Отметим, что в апреле «Сбербанк» получил 100 процентов в кипрской структуре Vikay Industrial, которая владеет 80 процентами «Антипинского» НПЗ, остальные 20 процентов акций принадлежат различным юридическим и физическим лицам.

Уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании «Антипинского» НПЗ банкротом. Общая задолженность перед банками оценивается в пять миллиардов долларов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что переговоры с потенциальными инвесторами о продаже НПЗ продолжаются. SOCAR является ключевым претендентом на покупку акций НПЗ, однако окончательное решение еще не было принято.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская компания расширяет сбытовую экспортную сеть
Бизнес 10:23
США и Израиль намерены предложить России сделку по Сирии
Арабские страны 07:50
МИД: Армения должна предпринимать ориентированные на результаты шаги в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества
Политика 2 июня 13:13
Число пострадавших при взрыве в Росии возросло до 89
Россия 2 июня 11:20
Туристы из Японии и Китая стали чаще посещать Азербайджан
Общество 2 июня 09:52
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 2 июня 09:46
Лента новостей
В Баку продолжает свою работу İnnoFest Village (ФОТО)
Общество 11:02
На западе Индии 40 человек застряли на большой высоте на карусели
Другие страны 10:43
В Стамбуле пройдут масштабные митинги
Турция 10:35
Азербайджанская компания расширяет сбытовую экспортную сеть
Бизнес 10:23
В двух бакинских поселках будут перебои в подаче воды
Общество 10:21
В Азербайджане победители олимпиад будут приниматься в вузы вне конкурса
Общество 10:17
Apple откажется от iTunes
В мире 10:15
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 10:03
В Баку состоялась просветительская промоакция на тему детского Интернета
ИКТ 09:46