Президент Узбекистана назвал причину возникновения долга перед Лукойлом

21 июня 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед Сенатом 21 июня, признал наличие долга страны перед компанией «Лукойл» в 600 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Как сообщало в марте агентство Reuters, Узбекистан задолжал «Лукойлу» за поставки газа в 2018 году. Компания работает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в проектах Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар. Производимый на проектах газ поставляется, в основном, в Китай.

Задолженность образовалась из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривают экспорт всего добываемого объема газа. «Узбекнефтегаз» тогда от комментариев воздержался.

По словам Мирзиёева, Узбекистан сегодня покупает у Лукойла газ для внутреннего рынка за 146 долларов за тысячу кубометров и продает населению за 40 долларов. За счет разницы в 100 долларов и образовался 600-миллионный долг.

Президент задался вопросом, почему при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы.

В марте 2019 года «Лукойл» договорился с Узбекистаном о поставке до 5 миллиардов кубометров газа в год с Кандымского проекта на внутренний рынок со скидкой 12,5 процента к экспортному нетбэку.

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