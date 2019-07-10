Чистая прибыль Грузинской нефтяной и газовой корпорации снизилась на 27%

10 июля 2019 20:55 (UTC+04:00)

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