"РуссНефть" рассказала об ожидаемых объемах добычи в Азербайджане

24 июля 2019 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно ожиданиям, добыча компанией "РуссНефть" нефти в Азербайджане в 2019 году достигнет 500 тысяч тонн, сообщили Trend в этой компании.

«В прошлом году это были примерно аналогичные цифры», - сказали в компании.

Также в "РуссНефть" сообщили, что у компании есть заинтересованность в участии в новых проектах в Азербайджане.

Отметим, что в 2014 году "РуссНефть" приобрела 100-процентную долю в компании GEA Holdings Limited (GEA). GEA через свои дочерние компании и совместные предприятия участвует в проектах, осуществляющих разработку и добычу нефти в Азербайджане на основе соглашений о разделе продукции (PSA), заключенных с азербайджанской госкомпанией SOCAR.

Азербайджанские активы "РуссНефти" включают месторождения "Зых-Говсан", "Кюровдаг", "Мишовдаг-Келамеддин", "Падар" и "Нефтчала".

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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