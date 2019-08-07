Азербайджанская нефть подешевела

7 августа 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста шестого августа составила 62,32 доллара за баррель, что на 0,63 доллара ниже цены за предыдущий день, сообщил в среду Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light во вторник составила 61,7 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,62 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 59,73 доллара за баррель, что на 0,5 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого августа составила 58,8 доллара за баррель, что на 1,72 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на 7 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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