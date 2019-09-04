TAP планирует завершить строительство компрессорных станций в четвертом квартале 2019 года

4 сентября 2019 09:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического газопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, намерен завершить строительство компрессорных станций в четвертом квартале 2019 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на консорциум.

«Наши команды продолжают работать в направлении общего завершения строительства, запланированного на четвертый квартал 2019 года. Компрессорные станции в Кипой (Греции) теперь подключены к поставщику электроэнергии. В Фиери (Албания), строительные работы в основном завершены», - сказали в консорциуме.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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