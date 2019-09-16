На казахстанском месторождении «Карачаганак» начались ремонтные работы

БАКУ /Trend/ - На нефтегазовом месторождении «Карачаганак» в Казахстанском секторе Каспийского моря начались ремонтные работы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Reuters

Согласно информации, производственные мощности на месторождении «Карачаганак» были закрыты на плановый ремонт, который продлится до 13 октября текущего года.

Месторождение было открыто в 1979 году, является одним из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире. Оно расположено на северо-западе Казахстана, вблизи города Аксай. Промышленная добыча начата в 1984 году. В настоящее время разрабатывается концепция проекта по расширению «Карачаганака» с целью значительного увеличения добычи.

На сегодняшний день оператором месторождения является консорциум «Карачаганак Петролиум Оперейтинг».

На Карачаганакском предприятии работают специалисты из пяти международных нефтегазодобывающих компаний – «Эни СпА», «Роял Датч Шелл плс», «Шеврон», «Лукойл» и «КазМунайГаз». «Эни» и «Шелл» являются совместными операторами «Карачаганакского» месторождения, обе компании имеют равные доли участия - по 29,25 процента. Компаниям «Шеврон» и «Лукойл» принадлежит 18 и 13,5 процента акций соответственно. С июля 2012 года в состав совместного предприятия вошла национальная компания «КазМунайГаз», доля которой в проекте составляет 10 процентов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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