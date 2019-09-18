Хошбахт Юсифзаде: С начала эксплуатации на АЧГ добыто 492 млн тонн нефти

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане большие запасы нефти, и сегодня продолжаются работы по разведке новых нефтяных месторождений и бурению нефтяных скважин.

Об этом первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде сказал в ходе «круглого стола» правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), посвященного 25-летию «Контракта века», сообщает в среду Trend.

Юсифзаде отметил, что сегодня в Азербайджане 4 миллиарда тонн подтвержденных запасов нефти.

По словам вице-президента, до сегодняшнего дня Азербайджан поставил на зарубежные рынки 554 миллиона тонн нефти.

Академик добавил, что с начала ввода в эксплуатацию блока месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) азербайджанского сектора Каспийского моря на нем добыто 492 миллиона тонн нефти.

Первый вице-президент SOCAR добавил, что в Азербайджане большой потенциал газа: «Продолжаются работы по разведке новых месторождений. Подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, но по прогнозам - примерно шесть триллионов кубометров».

Он также сказал, что до сегодняшнего дня Азербайджан транспортировал по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) два миллиарда кубометров газа.

Он отметил, что продолжается строительство Трансадриатического газопровода. «Уже завершается проект TAP, который будет запущен в следующем году», - добавил вице-президент SOCAR.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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