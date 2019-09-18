Азербайджан обсудил с BP совместное производство нефтегазового оборудования

18 сентября 2019 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан может сотрудничать с BP в области совместного производства нефтегазового оборудования. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с региональным президентом BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонсом, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Министр также отметил, что стороны могут сотрудничать в области альтернативных источников.

В свою очередь Джонс добавил, что компания BP заинтересована в реализации проектов в области альтернативной энергии в Азербайджане.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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