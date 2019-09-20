В Узбекистане проходит форум ЦАРЭС

20 сентября 2019 14:47 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В столице Узбекистана (Ташкенте) 20-21 сентября проходит Первый диалог министров энергетики стран-участниц ЦАРЭС и Центрально-азиатский энергетический инвестиционный форум 2019, сообщает Trend с мероприятия.

Диалог был организован правительством Узбекистана совместно с Азиатским банком развития (АБР) под эгидой ЦАРЭС, партнерства из 11 стран и партнеров по развитию, работающих вместе для содействия развитию через сотрудничество.

Центрально-азиатский энергетический инвестиционный форум 2019 также 20 сентября открылся приветствием участников и сводной презентацией на тему: «Преодоление инвестиционных барьеров в Центральной Азии: Привлечение бизнеса на энергетические рынки в переходный период».

В программу первого дня форума вошли презентации и дискуссии, на которых рассмотрены вопросы реформ в энергетическом секторе, как катализатор создания оптимальных условий для инвестиций.

Завершила день модерируемая подиумная дискуссия с участием министров энергетики ЦАРЭС, а также встречи в формате B-2-B.

Во второй день форума, 21 сентября, будет рассмотрен вопрос о том, как сделать энергетический переход (переход к альтернативным источникам энергии) прибыльным бизнесом в Центральной Азии. По теме прозвучат выступления от Группы по энергетическому сектору АБР, Энергетического агентства Германии. Затем будет проведена подиумная дискуссия с участием членов руководства компаний «Power China International Group Limited», «KB Global Investments», ACWA.

Также намечено обсуждение вопроса об уравновешивании рисков и доходов в переходном периоде, где прозвучат презентации членов руководства АБР и Секретариата Форума стран-экспортеров газа. Затем запланировано проведение подиумной дискуссии с участием юристов, банкиров, представителей международных финансовых организаций, страховых компаний и правительств. Здесь в частности поделятся своими мнениями члены руководства компаний «Bayat Group», «Ghazanfar Group», «Самрук-Энерго», «Sapphire Group», Казахстанской энергетической биржи.

В ходе второго дня форума будут рассмотрены и региональные стартапы и инновационные бизнес-модели в энергетическом секторе. По теме выступят представители руководства компаний «Power Ledger» и «Next Kraftwerke GmbH». Затем состоятся презентации региональных стартапов в формате «TedTalk», голосование и церемония награждения авторов лучших стартапов.

Участники обсудят и общие региональные методы и процедуры ведения бизнеса. Своим опытом поделятся представители различных Торговых палат, предприниматели.

Добавим, что программа Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) создана по инициативе Азиатского банка развития в 2001 году.

Программа ЦАРЭС представляет собой партнерство ряда стран и партнеров по развитию, работающих вместе для продвижения развития через сотрудничество, ведущее к ускоренному экономическому росту и общему процветанию. В число стран-членов входят Азербайджан, Афганистан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия.

(Автор: Фахри Вакилов. Хазар Ахундов)

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