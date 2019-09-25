Азербайджанская нефть подешевела

25 сентября 2019 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 24 сентября составила 66,88 доллара за баррель, что на 0,57 доллара ниже предыдущего показателя, сообщил в среду Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light во вторник составила 66,12 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,4 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 61,48 доллара за баррель, что на 0,75 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 сентября составила 64,03 доллара за баррель, что на 0,28 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 25 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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