На месторождении «Карачаганак» в Казахстане возобновлена работа после крупного ремонта

БАКУ /Trend/ - На месторождении «Карачаганак» в Казахстане успешно завершен планово-предупредительный ремонт (ППР), начавшийся 15 сентября. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на казахские СМИ, объявила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО).

Сообщается, что в рамках ремонта был выполнен весь запланированный объем работ выполнен, при этом в компании добились повышения целостности объектов, надежности заводского оборудования, а также выполнения механических врезок под будущие проекты.

Для проведения планово-предупредительного ремонта были полностью остановлены все производственные объекты месторождения, включая Карачаганакский перерабатывающий комплекс, УКПГ-2, УКПГ-3 и систему сбора продукции.

ППР был проведен без крупных происшествий, без вреда окружающей среде и с соблюдением всех требований техники безопасности.

В ходе ППР было проведено 90 обходов по технике безопасности, в которых приняло участие руководство КПО.

В целом в ходе ППР были успешно завершены следующие виды работ:

- обязательные работы по техобслуживанию и инспекции;

- модификации производственных объектов;

- врезки для проекта «Снятие производственных ограничений по газу»;

- врезки для проекта «Строительство четвертого компрессора обратной закачки газа»;

- врезки для проекта «пятый внутрипромысловый трубопровод»;

- врезки для проекта «Проект расширения Карачаганака».

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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