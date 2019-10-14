На месторождении «Карачаганак» в Казахстане возобновлена работа после крупного ремонта

14 октября 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На месторождении «Карачаганак» в Казахстане успешно завершен планово-предупредительный ремонт (ППР), начавшийся 15 сентября. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на казахские СМИ, объявила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО).

Сообщается, что в рамках ремонта был выполнен весь запланированный объем работ выполнен, при этом в компании добились повышения целостности объектов, надежности заводского оборудования, а также выполнения механических врезок под будущие проекты.

Для проведения планово-предупредительного ремонта были полностью остановлены все производственные объекты месторождения, включая Карачаганакский перерабатывающий комплекс, УКПГ-2, УКПГ-3 и систему сбора продукции.

ППР был проведен без крупных происшествий, без вреда окружающей среде и с соблюдением всех требований техники безопасности.

В ходе ППР было проведено 90 обходов по технике безопасности, в которых приняло участие руководство КПО.

В целом в ходе ППР были успешно завершены следующие виды работ:

- обязательные работы по техобслуживанию и инспекции;

- модификации производственных объектов;

- врезки для проекта «Снятие производственных ограничений по газу»;

- врезки для проекта «Строительство четвертого компрессора обратной закачки газа»;

- врезки для проекта «пятый внутрипромысловый трубопровод»;

- врезки для проекта «Проект расширения Карачаганака».

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сотрудничество между бизнес-омбудсменами Грузии и Казахстана будет способствовать развитию экономических связей
Бизнес 14:53
"КТК- Казахстан" приобретет светотехническую продукцию
Тендеры 14:45
Снижен экспортный потенциал сельхозпродукции Казахстана
Бизнес 13:52
Эльмар Мамедъяров встретился в Баку с казахским коллегой (ФОТО)
Политика 13:42
Замминистра Азербайджана: Страны Тюркского совета подписали документы для обеспечения полной деятельности организации
Политика 13:35
Генсек: Узбекистан еще больше диверсифицирует повестку Тюркского совета
Политика 13:24
Лента новостей
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Политика 16:51
ЕС: EU4Energy - часть Восточного партнерства (Эксклюзив)
Бизнес 16:44
МЭА: Без серьёзного геополитического события резкий рост цен на нефть маловероятен (Эксклюзив)
Энергетика 16:42
Странам ССТГ необходимо развивать сотрудничество в транспортной сфере
Бизнес 16:32
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 16:32
Саммит «Тюркского совета» в Баку откроет новые возможности сотрудничества - главред турецкой газеты
Турция 16:30
Германия собирается разрешить Huawei участвовать во внедрении 5G
В мире 16:25
МЭА: «Южный газовый коридор» станет важным фактором обеспечения безопасности поставок в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 16:21
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест Конгрессу США в связи с незаконным визитом на оккупированные территории
Нагорно-карабахский конфликт 16:17