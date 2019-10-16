SOCAR обнародовала объёмы добычи на нефтегазовых месторождениях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - До сегодняшнего дня с морских месторождений Азербайджана было добыто 1,090 миллиарда тонн нефти.

Как сообщает в среду Trend , об этом сказал вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов в ходе Каспийской технической конференции в Баку.

"До сегодняшнего дня с морских месторождений Азербайджана было добыто 1,090 миллиарда тонн нефти и 713 миллиардов кубометров газа, а добыча с месторождений на суше составила 0,979 миллиарда тонн нефти и 139 миллиардов кубометров газа”, - сказал Лятифов.

Вице-президент отметил, что на данный момент на море были открыты 28 нефтегазовых месторождений: "Из них 19 находятся в разработке. А на суше было открыто 53 месторождений".

Отметим, что Каспийская техническая конференция продолжится до 18 октября. Основной фокус конференции уделен нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе и на глобальном уровне.

Темой конференции является цифровая трансформация, которая найдет отражения в тематических панельных сессиях и технических сессиях, объединяющих специалистов отрасли, представителей регулирующих органов, инновационные компании и студентов

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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