В Баку обсудили проблемы возобновляемой энергии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Эммой Николсон, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией во всех областях, включая и энергетический сектор.

Министр Шахбазов сказал, что компания BP является основным партнером Азербайджана в энергетическом секторе, и поделился своим видением сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

В свою очередь, баронесса Эмма Николсон поинтересовалась текущим состоянием возобновляемой энергетики.

Было отмечено, что в настоящее время рассматриваются предложения различных компаний.

Изучается ситуация с интеграцией в сеть проектов по использованию солнечной и ветряной энергий.

Стороны обменялись мнениями о возрастающей роли возобновляемой энергии во всем мире, конкурентоспособности возобновляемой энергетики за счет сокращения затрат и содействия применения экологически чистой энергии в дело охраны окружающей среды.

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