На Нефтяных Камнях добыто более 186 млн тонн нефти - SOCAR

5 ноября 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Поселок "Нефтяные Камни", пройдя долгий путь, сегодня превратился в гигантский производственно-жилой комплекс, играющий важную роль в нефтедобывающей отрасли Азербайджана, сообщет Trend во вторник.

Так, на "Нефтяных Камнях" за время существования пробурено около двух тысяч скважин и установлено 333 производственные площадки, проложено 200 километров эстакады и 100 километров нефтегазопроводов водопроводов, сообщил во время медиа-тура, посвященного 70-летию Нефтяных Камней пресс-секретарь азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Касаясь вопросов об объемах добычи, то Ахмедов рассказал, что за 70-летний период с месторождения Нефтяных Камней было добыто 176 миллионов тонн нефти (186 миллионов вместе с с месторождением «Palçıq pilpiləsi») и около 13,6 миллиарда кубометров природного газа (14,3 миллиарда соответственно).

За 9 месяцев 2019 года добыто 790 тысяч тонн нефти, 72 миллиона кубометров газа, отметил пресс-секретарь компании.

"В настоящее время остаточные запасы на месторождении составляют 210 миллиона тонн, а извлекаемые запасы 18-20 миллиона тонн", - подытожил Ахмедов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @eldarjanashvili

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