Президент Казахстана поручил правительству создать сети газоснабжения

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Кассым-Жомарт Токаев поручил построить в Аршалынском и Целиноградском районах страны сети газоснабжения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Токаев сделал заявление в рамках рабочего визита в Акмолинскую область, где он проведет встречи с руководителями области и посетит ряд производственных объектов.

Как отметил Токаев, государство ускоренными темпами провело магистральный газопровод, однако на местах работа застпорилась.

«Сети не готовы. Из-за нерасторопности акимата жители не получат своевременно газ. До сих пор не получена документация на строительство сетей внутри поселков», - заметил президент.

В этой связи, Токаев поручил ответственным органам страны принять надлежащие меры.

«Поручаю Правительству совместно с акиматом области обеспечить в 2020-2021 годах строительство сетей газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах», - поручил Токаев.

Напомним, проект по строительству газопровода «Сарыарка» берет начало в Кызылорде, проходит через Жезказган, Караганду, Темиртау и доходит до столицы - Нур-Султана. Протяженность общей трассы газопровода составляет 1061 километр и в настоящее время завершены работы по сварке линейной линии газопровода.

Контракт на строительство газопровода подписан в ноябре 2018 года. Заказчиком является дочерняя компания АО «КазМунайГаз» - АО «Астана Газ КМГ». Газопровод планируется ввести в эксплуатацию в конце декабря этого года.

Отметим также, что Аршалынский и Целиноградский районы являются частью Акмолинской области Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.