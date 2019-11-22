Заместитель госсекретаря США: «Контракт века» неизмеримо укрепил глобальную энергобезопасность

БАКУ /Trend/ - «Контракт века» неизмеримо укрепил глобальную энергетическую безопасность.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заместитель госсекретаря США по энергетике Марк Менезес сказал в ходе форума под названием «Контракт века»: 25-летний успех», который состоялся 21 ноября в Вашингтоне.

Он отметил, что за 27-летнюю историю двусторонних отношений Азербайджан стал важным партнером для США.

«Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление отношений между нашими странами», - сказал Менезес.

Он отметил, что «Контракт века» ознаменовал первые крупные инвестиции западных компаний в стране бывшего СССР. «Это сыграло решающую роль в превращении страны в крупного мирового поставщика энергоресурсов. Еще одним свидетельством необычайного успеха отношений между Азербайджаном и его международными партнерами стало продление этого контракта два года назад до 2049 года. Это также позволит довести до максимума экономические выгоды от разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в течение следующих 30 лет. Сегодня мы отмечаем не только 25-ю годовщину подписания контракта, но и 25 лет успешного сотрудничества между Азербайджаном и международным сообществом», - сказал заместитель госсекретаря США.

Он добавил, что подписание «Контракта века» неизмеримо укрепило глобальную энергетическую безопасность, поспособствовав строительству нескольких международных нефте- и газопроводов. «Мы по-прежнему разделяем цель Азербайджана по созданию транспортного коридора для поставок нефти и газа, который имеет жизненно важное значение для диверсификации энергетических маршрутов и ресурсов для глобальных рынков», - сказал Менезес.

Отметим, что контракт на разработку блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ, до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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