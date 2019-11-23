Нефтяная нацкомпания Казахстана увеличила добычу природного газа

23 ноября 2019 15:20 (UTC+04:00)

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