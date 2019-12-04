Министр энергетики Азербайджана примет участие в 7-ом заседании министров «ОПЕК плюс»

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, по приглашению генерального секретаря Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Сануси Баркиндо прибыл в Вену, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Министр примет участие на седьмой встрече министров стран-участниц "ОПЕК плюс", которая состоится шестого декабря. В ходе встречи будет обсуждаться ситуация на мировом нефтяном рынке.

Также будут рассмотрены презентация ОПЕК на основе анализа тенденций развития мировой экономики и нефтяного рынка , а также показатели исполнения обязательств по странам.

Отметим, что срок “Декларации о сотрудничестве”, подписанной седьмого декабря 2018 года, в связи с ежедневным сокращением добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей по "ОПЕК плюс", продлен с первого июля этого года до конца первого квартала 2020 года.

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