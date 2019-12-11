Болгария намерена завершить строительство интерконнектора IGB одновременно с TAP

БАКУ/Trend/ - Строительство газового интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, будет завершено к концу 2020 года.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на болгарские СМИ, сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

"Таким образом, договор между компанией Bulgargaz и азербайджанской Госкомпанией SOCAR на поставку одного миллиарда кубометров газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Болгарию может быть выполнен. Мы должны завершить строительство газового интерконнектора с Грецией, с тем, чтобы в конце 2020 года могли получить эти объемы газа из Каспийского региона ", - сказала Петкова.

Отметим, что интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будет направлено на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля - в объеме 0,3 миллиарда кубометров, на краткосрочные рынки.

На втором этапе, также в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции.

4,5 миллиарда кубометров газа будет направлено на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа — на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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