SOCAR и СТП подписали меморандум по развитию национальной промышленности

БАКУ/Trend/ - Десятого декабря 2019-го года в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании между государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и Сумгаитским технологическим парком (СТП), сообщает Trend со ссылкой на СТП.

Меморандум направлен на дальнейшее совершенствование материально-технической базы в нефтегазодобывающем секторе, развитие возможностей сотрудничества по внедрению прогрессивных технологий, обеспечению технического обслуживания и обмена специалистами между SOCAR и Сумгаитским технологическим парком.

Как сообщается, компания SOCAR, постоянно держащая в центре внимания возможности применения современных технологических достижений в нефтегазовой промышленности республики, является одним из ведущих партнеров в реализации масштабных проектов и программ сотрудничества как на местной, так и на международной арене.

Компания заявляет, что всегда была заинтересована в развитии местной обрабатывающей промышленности и использовании местных кадровых ресурсов страны.

Одним из шагов, предпринятых для достижения этих целей и улучшения технических возможностей нефтегазового оборудования, стал меморандум, подписанный между SOCAR и СТП.

В документе предусматривается двустороннее сотрудничество с целью установки, демонтажа, ремонта и технического обслуживания бурильных и предохранительных труб, проведения испытаний давления и ревизий в направлении оптимизации нефтегазодобывающих возможностей SOCAR, имеющей существенный опыт в сфере эксплуатации нефтегазовых месторождений и высококвалифицированный персонал.

СТП является одним из крупнейших промышленных комплексов, специализирующихся на техническом обслуживании оборудования, а также производстве деталей специального оборудования на территории страны

Меморандум, подписанный между SOCAR и СТП, внесет значительный вклад в реализацию технических инноваций и прогрессивных технологий в нефтегазовом секторе республики в соответствии с политикой устойчивого развития экономики страны и повышения возможностей местного производства, говорится в сообщении.

Отметим, что СТП является крупнейшим производителем в ненефтяном секторе Азербайджана.

Сферы экономики, для которых СТП предлагает свою продукцию и услуги: нефтегазовая, сельское хозяйство, строительство, логистика, энергетика, мелиорация и водное хозяйство, промышленность и машиностроение, телекоммуникации и ИТ.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @AnSav_2105

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