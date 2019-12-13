ПО "Азеригаз" обнародовало показатели за ноябрь

13 декабря 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ноябре 2019 года в производственном объединении (ПО) «Азеригаз» было зарегистрировано 10,284 тысячи абонентов в жилом секторе, сообщает Trend со ссылкой на ПО.

Из них – 7,831 тысячи человек приходится на Баку, Абшерон и Сумгаит, а 2,933 тысячи – на регионы страны.

За 11 месяцев текущего года в жилом секторе зарегистрировано 85,053 тысячи новых абонентов.

Таким образом, на одиннадцатое декабря текущего года количество абонентов, обеспеченных природным газом, составило 2,266 миллиона человек. Сюда входят – 874,510 абонентов по Баку и 1,392 миллиона абонентов по регионам страны.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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