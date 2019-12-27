Назначен новый гендиректор ПО «Азнефть»

БАКУ/Trend/ - Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) был назначен новый генеральный директор производственного объединения (ПО) «Азнефть», сообщает Trend со ссылкой на ПО.

В сообщении говорится, что новым генеральным директором ПО «Азнефть» стал Шахмар Гусейнов.

До нынешнего назначения он был начальником нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Абшероннефть».

«За время своей трудовой деятельности на этой должности Шамхар Гусейнов отличился высокими организационными навыками и профессионализмом. Благодаря его усилиям НГДУ «Абшероннефть» достигло высоких результатов в нефтегазодобыче, что оказало положительное влияние на работу ПО в целом», - отмечается в сообщении.

Отметим, что Шахмар Гусейнов на посту генерального директора ПО «Азнефть» сменил Дашкына Искендерова, который третьего декабря 2019 года был назначен вице-президентом SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства.

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