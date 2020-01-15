Примет ли китайская компания участие в строительстве ГПЗ на Кашагане?

БАКУ /Trend/ - Информация о заключении договора с китайской нефтесервисной компанией China Oil HBP Science & Technology по проекту строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на казахстанском месторождении Кашаган не соответствует действительности, сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

«В настоящее время все вопросы по данному проекту находятся лишь в стадии рассмотрения и никаких договоренностей, тем более контрактов не заключалось», - говорится в заявлении министерства.

На данный момент подготовка к строительству Кашаганского газоперерабатывающего завода идет полным ходом.

«Этот знаковый проект позволит перерабатывать один миллиард кубометров сырого газа с месторождения Кашаган. Проект строительства Кашаганского ГПЗ реализуется в рамках Национальной программы переработки сырого газа вместо сжигания и обратной закачки», - сообщает министерство.

По информации министерства, для реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган на сегодняшний день разрабатывается проектная документация. Ввиду технологической сложности проекта потребуется оборудование от разных производителей.

«После прохождения проекта государственной экспертизы и согласования всех условий, предстоит реализация проекта, включающая строительство, выбор поставщика оборудования, выбор материалов и так далее», - сообщает министерство.

Напомним, недавно стало известно, что компания China Oil HBP Science & Technology примет участие в реализации проекта по налаживанию газопереработки на месторождении "Кашаган" в Казахстане. Сообщалось, что стоимость проекта составляет 242 миллиона долларов, в то время как мощность переработки запланирована на уровне одного миллиарда кубометров в год.

"Кашаган" - это крупное мелководное нефтяное месторождение, расположенное примерно в 80 километрах от берега казахстанского города Атырау, в северной части Каспийского моря.

Первая фаза освоения "Кашагана" - это первый проект по разработке нефтяного месторождения в Казахстане, коммерческая добыча на котором началась в октябре 2016 года.

Напомним, как недавно сообщало министерство энергетики Казахстана, за три года (2016-2019) реализации проекта "Кашаган" объем поступлений составил порядка 700 миллионов долларов.

По слoвам министерства, реализуемые с 2017 года проекты расширения первого этапа разработки месторождения "Кашаган" (стоимостью два миллиарда долларов) направлены на достижение роста добычи до 420 тысяч баррелей в сутки в 2022 году и до 500 тысяч баррелей в 2027 году.

На сегодня министерство энергетики Казахстана ожидает от консорциума НКОК концепции полномасштабного освоения месторождения "Кашаган" и начала проектирования, в рамках дальнейшего развития месторождения.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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