Казахстан обладает перспективами открытия новых месторождений

БАКУ/Trend/ - В Казахстане необходимо активизировать геологоразведку, чтобы избежать дефицита ископаемых ресурсов в ближайшие десятилетия, сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Мирзагалиева, обеспеченность запасами градообразующих предприятий на данный момент низкая.

"К примеру, в Кызылординской области ежегодно наблюдается уменьшение добычи нефти на один миллион тонн. В ближайшее время сокращение ожидается в Актюбинской и Мангистауской областях. За последние десятилетия в Восточно-Казахстанской области отработаны крупные свинцово-цинковые месторождения. К 2040 году ожидается истощение ряда других крупных месторождений различных ископаемых", – заявил министр.

Он отметил, что геологи придерживаются принципа: "добыл одну тонну – восполни две". Однако, по его словам, сегодня это правило не выполняется. Коэффициент восполняемости по твердо-полезным ископаемым составляет 0,13, а по углеводородному сырью – 0,2.

В данной связи, по его словам, уже сейчас необходимо активизировать геологоразведку, учитывая, что между открытием и запуском нового месторождения проходит не менее 10-15 лет.

"Сегодня на государственном балансе числится более восьми тысяч месторождений. Значительным потенциалом золоторудных месторождений располагают площади Костанайской области, территория между Центральным и Восточным Казахстаном, южная часть страны, прилегающая к Кыргызстану", - сказал Мирзагалиев.

Он отметил, что новые свинцово-цинковые месторождения могут быть открыты в центре и на юге Казахстана, и на Рудном Алтае.

"Имеются перспективы для открытия новых месторождений и по другим рудным полезным ископаемым – вольфрам, молибден, алюминий, олово, а также редкоземельные элементы", - добавил министр.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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