До конца текущего года минэнерго проведет аукционы по развитию проектов ВИЭ

БАКУ/Trend/ - В текущем году в Азербайджане достаточно высока возможность проведения аукционов по развитию проектов в сфере возобновляемой и альтернативной энергии, поскольку страна обладает большим потенциалом для реализации подобных проектов.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

"Наш закон в области возобновляемой энергии уже находится на стадии визирования. В то же время идет подготовка к аукциону. Вероятность реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на пяти заранее выбранных географических территориях в Азербайджане в 2020 году достаточно высока", - отметил Солтанов.

По его словам, всего было отобрано 8 перспективных направлений развития возобновляемых источников энергии. Из них на трех будут построены ветряная и солнечная электростанции компаниями ACWA Power и Masdar. По остальным участкам аукцион на строительство новых электростанций может состояться в 2020 году.

"В настоящее время в Азербайджане потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии оценивается в 26,94 тысячи мегаватт. Из них потенциал ветровой электроэнергии оценивается в три тысячи мегаватт, солнечной - в 23,04 тысячи мегаватт, биоэнергии - 380 мегаватт, горных рек - 520 мегаватт", - добавил он.

Напомним, что девятого января текущего года состоялась церемония подписания исполнительных контрактов между министерством энергетики Азербайджана и компаниями ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. С азербайджанской стороны соглашения подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов, председатель правления компании ACWA Power Мухаммед Абунайян и исполнительный директор компании Masdar Мухаммед Камиль Аль Рамахи.

Отметим, что в настоящее время существует пять направлений для развития проектов в этой области. Вместе с тем, потенциально пять компаний заинтересованы в участии в проектах и инвестировании в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)