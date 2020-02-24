Туркменистан проводит в Дубае нефтегазовое роуд-шоу

АШХАБАД/Trend/ - В Дубае (ОАЭ) сегодня начало свою работу роуд-шоу "Нефть и газ Туркменистана-2020", посвященное инвестиционным возможностям страны, сообщает Trend со ссылкой на организаторов мероприятия: госконцерны "Туркменгаз" и "Туркменнефть".

В качестве со-организатора выступает британская Gaffney, Cline & Associates. В двухдневном мероприятии принимают участие делегаты, представляющие более 100 компаний и организаций, правительственные делегации и трейдинговые компании из более чем сорока стран мира.

Во время роуд-шоу будут обсуждаться вопросы по освоению месторождений туркменского шельфа Каспийского моря, привлечению инвестиций в ноу-хау для оптимизации нефтедобычи и реализации очередного этапа разработки гигантского газового месторождения "Галкыныш". В кулуарах предусмотрены деловые переговоры с заинтересованными сторонами.

Отметим, что Туркменистан обладает огромными запасами природного газа, занимая четвертое место в мире. В соответствии с программой развития нефтегазовой отрасли Туркменистана, к 2030 году планируется довести добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров в год, нефти - до 110 миллионов тонн.

На данном этапе Туркменистан экспортирует газ в Китай и Россию. Ведется строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Обсуждается с Евросоюзом и проект Транскаспийского газопровода через Каспий и Азербайджан в Турцию и Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова)