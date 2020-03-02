МАГАТЭ сертифицирует специалистов Узбекистана по ядерной физике

БАКУ /Trend/ - Государственным комитетом промышленной безопасности совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) со 2 марта по 5 марта проводится национальный семинар-практикум «Культура физической ядерной безопасности на практике», сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Госкомитет Узбекистана.

Целью ядерной безопасности является предотвращение радиационных и ядерных аварий, а целью физической ядерной безопасности - предотвращение преднамеренных действий, которые могут нанести вред ядерной установке или привести к хищению ядерных материалов.

МАГАТЭ подтвердило 560 случаев с 1993 года несанкционированного использования изотопных устройств во всем мире. В целях противодействия указанным вызовам организации, эксплуатирующие ядерные установки, регулирующие органы и международные организации уделяют повышенное внимание обеспечению надлежащей физической безопасности на установках, использующих радиоактивные и ядерные материалы.

Физическая ядерная безопасность является важным элементом нераспространения ядерного оружия и противодействия возможности ядерного терроризма и способствует безопасному развитию атомной энергетики. Организация и осуществление надлежащей системы физической ядерной безопасности входит в компетенцию самого государства.

Углубленный анализ ряда радиационных и ядерных аварий показал, что одной из главных коренных причин аварий являются недостатки в области ядерной и физической безопасности.

В работе семинара примут участие ведущие эксперты и компетентные представители МАГАТЭ в области физической ядерной безопасности и более 40 представителей министерств и ведомств Узбекистана. Семинар-тренинг включает в себя доклады и дискуссии, практические занятия, направленные на улучшения знаний и опыта специалистов Узбекистана. По итогам семинара его участникам предусматривается вручение соответствующих сертификатов.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

Твиттер: @seyfaddini