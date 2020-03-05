Министры ОПЕК согласовали дополнительное сокращение добычи нефти

Министры ОПЕК на встрече в Вене согласовали сокращение добычи альянсом ОПЕК+ еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили агентства Рейтер и Блумберг.

При этом итоговое решение будет зависеть от присоединения к нему России. "Министры ОПЕК поддержали план для стран-членов ОПЕК и других производителей, включая Россию, сократить добычу нефти еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки, если Москва присоединится", - пишет Рейтер.