Природный газ на мировых рынках подешевел

БАКУ/Тrend - На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизилась цена котировки фьючерсов на природный газ.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Reuters.

Цена фьючерсов на природный газ в апреле составила один миллион долларов.

По данным БТЕ (британская термическая единица), цена снизилась на 2,31 процента, что составило 1,731 долларов США.

Отметим, что NYMEX (New York Mercantile Exchange) - Нью-йоркская товарная биржа, крупнейшая в мире, которая с 1974 года ведет торговлю фьючерсными контрактами. На Нью-йоркской товарной бирже ведутся торги фьючерсными и операционными контрактами на сырую нефть, бензин, котельное топливо, природный газ, электричество, золото, серебро, алюминий и платину. Фьючерсные контракты на уголь, пропан и палладий; операционные контракты на разницу цен сырой нефти бензина, сырой нефтии топочного мазута, нефти Brent и West Texas Intermediate, и множество фьючерсов на месячные контракты (календарный спрэд) на нефть Light, sweet, Brent, бензина, топочного мазута и природного газа. Цена запрашиваемая для сделок на бирже NYMEX основана на цене, которые люди платят по всему миру.

(Автор:Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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