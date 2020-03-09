Обнародованы сроки начала коммерческой эксплуатации трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию

Энергетика 9 марта 2020 07:00 (UTC+04:00)
Обнародованы сроки начала коммерческой эксплуатации трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ/ Trend/ - Ожидается, что коммерческая эксплуатация интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который будет поставлять 1 миллиард кубометров газа в год из Азербайджана в Болгарию, начнется во втором квартале 2021 года, сказала Trend исполнительный директор проектной компании ICGB Теодора Георгиева.

Она отметила, что строительство интерконнектора было начато 28 октября 2019 года, и работы по строительству продолжатся 18 месяцев.

Что касается статуса-кво проекта, по словам Георгиевой, первый трубный склад по приему и хранению секций трубопроводов, а также трассовый лагерь на болгарской территории уже готов, и строится второй трубный склад.

"Очистка территории вдоль маршрута интерконнектора в Болгарии продолжается. До 26 февраля 2020 года около 1,224 тысячи труб общей длиной 17,682 тысячи метров доставлены для болгарского участка трубопровода", - сказала исполнительный директор.

Она отметила, что основные тендеры по проекту уже завершены и контракты подписаны.

Отметим, что интерконнектор IGB – газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый с "Шах Дениз-2". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля в объеме 0,3 миллиарда кубометров – на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа – на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Оксана Велиева: Я человек двух сильнейших культур – России и Азербайджана (ФОТО)
Оксана Велиева: Я человек двух сильнейших культур – России и Азербайджана (ФОТО)
&quot;Криминальный авторитет&quot; российских сериалов в Баку: Я режиссер своей судьбы (ФОТО)
"Криминальный авторитет" российских сериалов в Баку: Я режиссер своей судьбы (ФОТО)
Ларису Ивановну хочу! - Елена Проклова об угрызениях совести, бакинском базаре и первой любви.. (ФОТО)
Ларису Ивановну хочу! - Елена Проклова об угрызениях совести, бакинском базаре и первой любви.. (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Нефть Brent торгуется в районе $34 Энергетика 08:13
Коронавирус расширил свою географию. В Китае эпидемия пошла на спад В мире 08:06
У берегов Калифорнии произошло землетрясение США 08:01
Падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти Энергетика 07:52
Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия США 07:31
Торговая неделя на бирже Гонконга началась с обвала котировок Финансы 07:15
Обнародованы сроки начала коммерческой эксплуатации трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию Энергетика 07:00
Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса США 06:47
В Мехико десятки тысяч людей вышли на марш против насилия в отношении женщин Другие страны 06:35
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены Энергетика 06:19
Тед Круз ушел на карантин из-за возможного заражения коронавирусом США 06:07
Goldman Sachs не исключает падения стоимости барреля нефти до $20 Энергетика 05:54
Обвалом открылись торги в Токио из-за угрозы распространения коронавируса Финансы 05:41
В Японии назвали дальность полета запущенных из КНДР ракет Другие страны 05:35
В Колумбии два человека погибли при крушении самолета Другие страны 05:19
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3119 человек Другие страны 04:57
В Черногории десятки тысяч верующих потребовали отмены закона о вероисповедании Европа 04:31
Дональд Трамп - младший не намерен участвовать в президентских выборах 2024 года США 04:10
Эксперты рассказали о росте объема мировых продаж оружия В мире 03:45
В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей Другие страны 03:24
КНДР провела пуск трех ракет Другие страны 03:21
УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса Европа 03:21
Канада вернет на родину своих граждан с лайнера Grand Princess Другие страны 03:05
Глава Португалии проведет две недели на карантине Европа 02:50
Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100 В мире 02:27
Мировые цены на нефть рухнули на 31% Энергетика 02:24
"Ювентус" обыграл "Интер" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу Спорт 02:14
Чешские власти могут потребовать замены посла Китая в республике Европа 01:58
В Румынии произошло землетрясение Европа 01:36
Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети Европа 01:25
Во Франции запретили массовые мероприятия Европа 01:17
Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию Турция 01:10
Саудовские учебные заведения перешли на дистанционное обучение Арабские страны 00:46
В США в результате перестрелки байкеров погиб человек США 00:31
Число подтвержденных случаев коронавируса в Индонезии достигло шести Другие страны 00:12
На всем западном побережье США ввели режим чрезвычайной ситуации США 00:08
Земан отпраздновал седьмую годовщину пребывания на посту президента Чехии Европа 8 марта 23:57
В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса США 8 марта 23:40
Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран Израиль 8 марта 23:17
В Афганистане заявили, что армия перейдет в наступление, если талибы не прекратят агрессию Другие страны 8 марта 23:02
Харрис поддержала Байдена как кандидата в президенты от демократов США 8 марта 23:00
Пожавший руку Трампу признался в контакте с больным коронавирусом США 8 марта 22:57
Израиль закрыл границу с Египтом из-за коронавируса Израиль 8 марта 22:55
В Швейцарии зарегистрировали вторую смерть от коронавируса Европа 8 марта 22:45
Узбекских паломников вывезли из Саудовской Аравии из-за коронавируса Узбекистан 8 марта 22:26
Капитализация Saudi Aramco упала до минимума после срыва сделки ОПЕК+ Энергетика 8 марта 22:05
Alitalia сообщила об изменении рейсов в аэропортах Милана и Венеции Транспорт 8 марта 21:47
Ассоциация микрофинансирования Азербайджана о реструктуризации кредитных портфелей своих членов Финансы 8 марта 21:35
Ватикан сообщил о закрытии своих музеев из-за коронавируса Европа 8 марта 21:32
В Канаде два человека погибли в результате стрельбы в отеле Другие страны 8 марта 21:15
Гражданин Германии стал первой жертвой коронавируса в Египте Европа 8 марта 20:52
Нетаньяху и Пенс обсудили противодействие коронавирусу Израиль 8 марта 20:37
Число заразившихся коронавирусом в Нью-Йорке превысило сто человек США 8 марта 20:10
Глава ВОЗ похвалил Италию за "храбрые шаги" по борьбе с коронавирусом Европа 8 марта 19:51
Число больных коронавирусом в Польше возросло до восьми Европа 8 марта 19:32
МВД: Пресечена попытка незаконной акции Политика 8 марта 19:06
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 08.03.2020 Политика 8 марта 19:00
Армения вновь совершила провокацию на границе - Госпогранслужба Азербайджана Политика 8 марта 18:57
Не все готовы к такому тотальному освобождению… Черные шипы азербайджанской певицы (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 8 марта 18:45
В Швейцарии число случаев заражения новым коронавирусом достигло 332 Европа 8 марта 18:42
Эрдоган: Для Анкары приемлемо любое решение, которое позволит обеспечить безопасность границ Турции Турция 8 марта 18:21
В Нидерландах число зараженных коронавирусом выросло до 265 Европа 8 марта 18:01
В Японии за сутки выявили 33 новых случая коронавируса Другие страны 8 марта 17:50
Министр спорта Италии призвал приостановить чемпионат страны по футболу из-за коронавируса Спорт 8 марта 17:38
35 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции Турция 8 марта 17:24
В Бангладеш подтвердили три первых случая заражения коронавирусом Другие страны 8 марта 17:16
Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла Общество 8 марта 16:55
В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Россия 8 марта 16:49
Минобразования об информации о продлении каникул до мая Общество 8 марта 16:46
В Испании из-за коронавируса умерли 17 человек Европа 8 марта 16:35
Число инфицированных коронавирусом в Малайзии достигло 99 человек Другие страны 8 марта 16:21
В Иране произошло землетрясение Общество 8 марта 16:15
Тренер доволен результатом моего выступления – азербайджанский гимнаст Мансум Сафаров Общество 8 марта 16:11
На втором курсе 20-летнюю Хураман заметил режиссёр Тофиг Тагизаде … (ФОТО) Культура 8 марта 16:09
В Баку прошел кастинг конкурса моделей Top Model Azerbaijan 2020 (ФОТО) Стиль 8 марта 15:46
Сейчас вся наша работа направлена на предстоящий Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Баку - старший тренер сборной Украины Общество 8 марта 15:33
В Иране увеличилось число умерших из-за заражения коронавирусом Общество 8 марта 15:32
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира AGF Junior Trophy по отдельным снарядам (ФОТО) Общество 8 марта 15:09
Определились победители Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнении на перекладине Общество 8 марта 14:37
Турецкий гимнаст завоевал "золото" Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях на параллельных брусьях Общество 8 марта 14:22
В Баку продолжаются финальные соревнования Международного турнира AGF Junior Trophy (ФОТО) Общество 8 марта 14:21
В Баку определились победители Международного турнира AGF Junior Trophy в опорном прыжке Общество 8 марта 13:58
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира AGF Junior Trophy по отдельным снарядам (ФОТО) Общество 8 марта 13:44
Мансум Сафаров завоевал еще одну медаль Международного турнира AGF Junior Trophy Общество 8 марта 13:21
Украинский гимнаст завоевал "золото" Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнении на гимнастическом коне Общество 8 марта 13:12
Азербайджанские гимнасты с каждым соревнованием повышают свой уровень – грузинский тренер Общество 8 марта 12:45
Ирак закрыл пять пограничных переходов на границе с Ираном Политика 8 марта 12:40
Азербайджанский гимнаст завоевал "серебро" Международного турнира AGF Junior Trophy в вольных упражнениях Общество 8 марта 12:40
В Баку стартовали финальные соревнования первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) Общество 8 марта 12:30
Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии США 8 марта 12:08
В общественном транспорте продолжаются дезинфекционные меры против коронавируса (ФОТО) Общество 8 марта 11:32
Премьер Индии передал 8 марта на один день свои аккаунты женщинам Другие страны 8 марта 11:03
В районах продолжаются весенние акции по посадке деревьев (ФОТО) Общество 8 марта 10:54
В Коста-Рике зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом Другие страны 8 марта 10:40
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем Политика 8 марта 10:13
В Южной Корее выявлены 367 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 8 марта 09:49
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 8 марта 09:34
Третий человек умер от коронавируса в Австралии Другие страны 8 марта 09:20
В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом Европа 8 марта 09:11
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК Арабские страны 8 марта 08:54
Все новости