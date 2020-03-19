Азербайджан поддерживает усилия по сближению стран ОПЕК+

БАКУ/Trend/ - Азербайджан поддерживает усилия, предпринимаемые для сближения стран ОПЕК+.

Об этом сказала Trend в четверг глава пресс-службы минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

"Мы выступает за стабилизацию рынка нефти. Эта позиция также была высказана в ходе обсуждений в Вене, где мы также участвовали в консультациях для достижения общего соглашения", - отметила она.

Отметим, что страны ОПЕК рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако на заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделок на текущих условиях. В результате 1 апреля 2020 года действие ограничений прекращается.

Напомним, что на VII встрече министров ОПЕК и ОПЕК+ (стран-экспортеров нефти, не входящих в организацию ОПЕК), 6 декабря 2019 года было принято решение о сокращении добычи нефти по ОПЕК + на 500 тысяч баррелей в день. В соответствии с новой "Декларацией о сотрудничестве", обязательства Азербайджана увеличены на 7 тысяч и определены на уровне 27 тысяч баррелей. До конца первого квартала 2020 года Азербайджан должен сохранить ежедневную добычу нефти в объеме 769 тысяч баррелей.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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