Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
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В случае несоблюдения карантина деятельность регулярных маршрутов в Баку может быть приостановлена - транспортное агентство
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