Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена на нефть WTI находится на отметке $21,64 за баррель, снижаясь на 4,25%.