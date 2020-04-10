Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого апреля составила 25,31 доллара за баррель, что на 2,04 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 24,28 доллара за баррель, что на 2,01 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 21,02 доллара за баррель, что на 1,02 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого апреля составила 23,73 доллара за баррель, что на 1,41 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 10 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

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