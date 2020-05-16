Премьер Болгарии: Проект IGB чрезвычайно важен для Юго-Восточной Европы

Энергетика 16 мая 2020 13:54 (UTC+04:00)
Премьер Болгарии: Проект IGB чрезвычайно важен для Юго-Восточной Европы

БАКУ/ Trend/ - Cтроительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, чрезвычайно важно для Болгарии и для всей Юго-Восточной Европы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации премьер-министра Болгарии Бойко Борисова на своей странице в Facebook.

Он отметил, что IGB, который будет подключен к «Южному газовому коридору», предоставит доступ Болгарии и соседним странам к альтернативным поставкам газа из Каспийского региона, а также с существующих или будущих терминалов сжиженного природного газа.

Интерконнектор обеспечит связь с другими запланированными газовыми проектами, такими как терминал сжиженного газа в Александруполисе, а также к источникам сжиженного природного газа в Израиле, Египте и в других странах, добавил Борисов.

Отметим, что IGB – газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый с "Шах Дениз-2". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля в объеме 0,3 миллиарда кубометров – на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа – на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова, Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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