Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США

Энергетика 21 мая 2020 10:04 (UTC+04:00)
Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг растут на снижении опасений за переизбыток сырья. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85% — до 36,41 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,91%, до 34,12 доллара за баррель.

Цены на нефть в четверг продолжают уверенный рост после того, как данные минэнерго США показали, что запасы нефти в стране упали, ослабив беспокойство рынка по поводу переизбытка предложения.

Запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 5 миллионов баррелей вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали роста показателя на 1,2 миллиона баррелей.

Аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечают, что признаки того, что давление на хранилища нефти снижается являются позитивными для цен, при этом последние данные показывают, что "падение запасов обусловлено скорее факторами предложения, чем ростом спроса на продукцию".

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